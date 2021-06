Football: Didier Ndong futur pilier du FC Nantes

Auteur d’une nouvelle saison intéressante où il aura notamment été le 5ème joueur de Ligue 1 avec la plus forte activité (plus de 11,55 km parcourus par matchs), le natif de Lambaréné pourrait découvrir une nouvelle équipe cet été. Relégué en Ligue 2 avec Dijon, l’ancien plus gros transfert de l’histoire de Sunderland, pourrait selon plusieurs sources, rejoindre le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, qui entend en faire son pilier dans l’entrejeu.

Relégué en deuxième division avec le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO), après l’avoir été avec l’En avant Guingamp et Sunderland en Premier League, l’international gabonais Didier Ibrahim Ndong pourrait à nouveau rebondir dans un club de l’élite. Comme le rapportent plusieurs sources dont une citée par nos confrères de L’Union, le natif de Lambaréné devrait selon toute vraisemblance, ne plus porter la tunique dijonnaise la saison prochaine.

En effet, désireux de se défaire de l’imposant salaire (80 000 euros bruts) de l’ancien plus gros transfert de l’histoire de Sunderland, le board Dijonais devrait le laisser filer. Cela tombe bien puisque le FC Nantes, sauvé in extremis sous la houlette du kanak Vincent Kombouaré, entend faire du talentueux milieu de terrain de 26 ans, sa plaque tournante pour la saison prochaine.



Corroborée par l’un de ses agents qui a déclaré à L’Union que, » si les choses se passent bien, il signera probablement à Nantes où la première condition fixée par Antoine Kambouaré, le coach nantais, était que le club se maintienne en première division « , l’information devrait être confirmée dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir à combien devrait s’élever le montant du transfert.