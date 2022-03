Football: Didier Ndong et Yeni Malatyaspor broient du noir

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prêté par le Dijon Football Côte-d’Or au club turc de Yeni Malatyaspor, Didier Ibrahim Ndong connaît une énième période sombre dans sa jeune carrière. En effet, le « Nzebo » et ses coéquipiers font face à une crise de trésorerie à l’origine des 5 mois de salaires impayés qui n’ont cependant pas altéré les prestations de l’international Gabonais qui compte déjà 22 matchs disputés cette saison.

Mis à l’écart de la sélection nationale après sa prise de position pour les footballeurs locaux privés de compétition depuis 2 ans, Didier Ibrahim Ndong continue de faire ses classes en SüperLig notamment sous les couleurs de Yeni Malatyaspor. Seulement, si l’international gabonais performe au point d’impressionner tous les journalistes turcs grâce à son style de jeu « box-to-box », il n’en demeure pas moins que son club connaît des difficultés financières sans précédent.

Une dure réalité que « Ndzebo » ne laisse pas transparaître. Puisqu’aucune plainte de l’enfant de petit-paris n’a été formulée. Une attitude qui surprend les observateurs du ballon qui s’attendait à des sorties médiatiques et à un comportement capricieux du maître à jouer de la sélection gabonaise. Au contraire, Didier Ibrahim Ndong continue de s’entraîner et à livrer des performances remarquables et remarquées. Preuve qu’à 27 ans, il a définitivement atteint la maturité escomptée.

Désireux tout de même de saisir une opportunité de sortie grâce à des appels du pied de plusieurs clubs de l’autre côté de la manche, Didier Ibrahim Ndong était parvenu à attirer les regards du Club anglais Hull City où un certain Daniel Cousin avait, jadis, posé ses valises. Seul bémol, son club d’origine en l’occurrence Dijon Football Côte-d’Or, ne serait pas tombé d’accord avec le courtisan. Une situation qui garde « Ndzebo » sans salaire depuis 5 mois.

Si pour l’heure, aucun accord n’est effectif entre les joueurs, le staff et le board du club turc qui devrait vraisemblablement mettre la clé sous le paillasson, il ressort que des vagues de résiliation de contrats affluent.

Si dans un délai raisonnable, rien n’est fait, « Ndong sera sans doute rappelé par Dijon (avec qui il à toujours une année de contrat), et attend tranquillement le mercato d’été » aurait confié un proche au journaliste sportif Freddhy Koula Moussavou. Vivement une suite favorable pour ce dernier et un retour en sélection pour la phase des éliminatoires pour la CAN 2023.