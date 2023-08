Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la fin d’un long suspense autour de la suite de carrière du milieu international gabonais Didier Ibrahim Ndong. À la suite de la fin de son bail avec Dijon, « Ndzebo » serait un nouveau joueur d’Al-Riyad FC en Saudi Pro League. Et ce, pour une durée de 1 an, rapporte L’Union.

Où serait la carrière de Didier Ibrahim Ndong avec un peu plus de discipline ? Nul ne saura jamais. Une chose semble d’ores et déjà évidente c’est que l’International gabonais trouve toujours un moyen de chute. C’est à nouveau le cas avec Al-Riyad FC qui l’a recruté pour une durée minimale de 1 an.

Didier Ibrahim Ndong rejoint les transfuges d’Arabie Saoudite !

Si la tendance semble désormais de quitter l’Europe pour décrocher le contrat jackpot, pour Didier Ibrahim Ndong c’est assurément l’occasion de rebondir après une saison difficile en Ligue 2 française. Si Dijon devra se contenter du National, son ancien milieu rejoindra sous peu l’élite du football saoudien.

La période de jachère est donc terminée. Reste à la Panthère de s’engager à marquer les esprits dans le golfe. Il pourra alors envisager le top de la Saudi Pro League ou revenir en Europe. Dans tous les cas, l’heure de vérité a sonné pour celui qui vient de compléter 29 ans. Ce n’est assurément pas le talent qui manque.

Patrice Neveu décisif ?

C’est la philosophie du technicien belge Yannick Ferrera. Donner un contrat de courte durée à l’international gabonais en espérant en tirer le maximum. Une décision qui aurait été prise avec quitus du sélectionneur national Patrice Neveu. Lequel n’hésite pas à faire jouer son réseau pour trouver des points de chute à ses meilleurs hommes en difficulté en club.

D’ailleurs, selon les propos rapportés par notre confrère le quotidien L’Union, le sélectionneur du Gabon a été à la houlette.« Le coach Ferrera a bien voulu me contacter pour avoir une idée sur Didier. Notamment ses points forts et faibles. Je l’ai rassuré sur les qualités et le potentiel du joueur », a indiqué Patrice Neveu. Cap sur le 9 septembre en Mauritanie.