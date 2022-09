Football: Didier Drogba encense Aubameyang pour sa signature à Chelsea FC

Ecouter cet article Ecouter cet article

En quête d’un serial buteur en cette folle fin de mercato estival, Chelsea Football club (CFC) s’est offert Pierre-Emerick Aubameyang pour un peu plus de 12 millions d’euros. Le Gabonais se permet un retour royal à Londres sous les orientations de sir Didier Drogba qui lui aurait déjà ouvert les portes du succès chez les Blues.

C’est peut-être une superstition pour certains mais en Afrique la bénédiction des aînés est un gage crédible. C’est en tout cas ce qu’a réalisé le meilleur joueur de l’histoire des Blues de Chelsea à l’annonce de la signature de celui qui porte sur lui les espoirs de toute une institution qui tourne au ralenti depuis le début de la saison sportive 2022-2023.

« Au final ! Tu te souviens de la fois où nous en avons discuté il y a quelques années. Heureux pour toi frère Aubameyang ! », a indiqué Didier Drogba en retweetant le post de l’ancien capitaine des Panthères du Gabon. Une marque d’attention pleine de sens pour les observateurs de Chelsea FC qui y voient déjà la rupture du mauvais sort du n°9.



Une chose est sûre avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea FC et Thomas Tuchel espérent fermement inverser la spirale infernale devant les buts caractérisée par une attaque stérile portée uniquement par Raheem Sterling. On devrait donc assister à un duo entre l’ancien Gunner et Citizen, désormais Blues de Londres. Seul bémol, «Auba» ne devrait être disponible que dans un mois!