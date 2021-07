Football: Denis Bouanga va-t-il rejoindre Lemina à Nice?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’il dispose d’un bon de sortie non officiel de la part de ses dirigeants, l’attaquant international gabonais Denis Bouanga qui s’est récemment blessé en amical, pourrait changer d’air cet été. Si certaines pistes, à l’image de l’Olympique de Marseille semblent avoir du plomb dans l’aile, d’autres pourraient se concrétiser. C’est le cas de l’OGC Nice où Christophe Galtier, qui vient d’attirer Mario Lemina, fait le forcing pour l’ancien Lorientais.

Formé au Mans puis à l’AS Mulsanne-Teloché, avant de démarrer sa carrière professionnelle du côté du FC Lorient, l’attaquant international gabonais Denis Bouanga pourrait découvrir un nouveau club de l’élite française cette saison. Après un passage au Nîmes Olympique notamment, celui qui a été révélé du côté de Tours FC en inscrivant 16 buts lors de la saison 2016-2017, a de grandes chances de rallier la côte d’Azur.

En effet, désormais dirigé par Christophe Galtier, un ancien de la maison « Vert », le Gym, qui vient d’attirer un autre international gabonais en la personne de Mario Lemina, s’activerait en coulisse pour faire venir le chouchou du Forez. Lui qui bénéficie d’un bon de sortie au regard de sa valeur marchande, pourrait d’ailleurs se laisser séduire par la perspective de jouer avec son compère des Panthères.



Si son prix (20 millions d’euros fixé par la direction stéphanoise) semble aujourd’hui être le principal frein à la concrétisation de cette opération qui néanmoins se dessine un peu plus chaque jour, l’intérêt mutuel entre les deux parties et surtout l’arrivée de Lemina, pourraient faire pencher la balance. Il ne serait donc pas impossible de voir les deux Panthères évoluer sous la même tunique cette saison, comme ce fut le cas pour Didier Ndong et Ecuele Manga la saison dernière.