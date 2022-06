Football: Denis Bouanga tout proche de rejoindre le FC Nantes 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers notamment en Allemagne au récent vainqueur de la Ligue Europa L’Eintracht Francfort, Denis Bouanga pourrait déposer ses valises chez les Canaris du FC Nantes. Profil apprécié de Waldemar Kita et du board du vainqueur de la Coupe de France après le départ de Randal Kolo Muani.

Reléguée en deuxième division française après un exercice 2021-2022 des plus catastrophiques durant lequel Denis Bouanga aura su tirer son épingle du jeu avec pas moins de 9 buts inscrits, l’association sportive de Saint-Étienne (ASSE) sait qu’elle aura fort à faire avec la concurrence pour conserver le joyau gabonais âgé de 27 ans et qui rêve toujours d’une trajectoire à la Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans cette optique, l’ancien de Lorient et Nîmes pourrait déposer des bagages chez le vainqueur de la Coupe de France 2022. En effet, plusieurs sources concordantes révèlent que Antoine Kambouare aurait coché le nom de l’international gabonais pour pallier l’absence de la pépite Randal Kolo Muani parti renforcer les rangs de L’Eintracht Francfort en Bundesliga.



Un mal pour un bien pour Denis Bouanga qui pourrait prendre le relais et disputer la coupe d’Europe avec les Canaris. Et ce, d’autant plus que la bataille s’annonce finalement moins âpre. Notre confrère Midi Libre révèle que « Le président du MHSC, Laurent Nicollin l’a confirmé à RMC Sport en indiquant qu’il n’avait pas le profil recherché ». Seul concurrent en lice le Celta Vigo d’un certain Luis Campos. Prudence !

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris