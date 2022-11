Football: Denis Bouanga sacré champion MLS avec Los Angeles FC

Ecouter cet article Ecouter cet article

La finale du championnat américain de football a livré son épilogue le samedi 5 novembre dernier au Banc of California Stadium de Los Angeles. C’est Los Angeles FC dont est pensionnaire Denis Bouanga qui s’est offert le titre de la Major League Soccer (MLS) aux tirs au but Face à Philadelphia Union.

La finale des playoffs de Major League Soccer s’est déroulé avec faste le samedi 5 novembre dernier au Banc of California Stadium de Los Angeles. Pour ce rendez-vous, Giorgio Chiellini et Gareth Bale ont débuté sur le banc. Pour sa part, Denis Bouanga et ses coéquipiers ont très tôt pris l’avance grâce à Kellyn Acosta à la 28e minute.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Daniel Gazdag relance la partie avec son égalisation à la 59e minute. Ancien du FC Barcelone et du FC Valence, Jesús Murillo a redonné l’avantage à 83ème. Mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil de Philadelphia Union qui a arraché le nul grâce à Jack Elliott à la 85e minute.

Dos au mur, les deux équipes vont cravacher pendant les prolongations. Philadelphia a décidé de passer à la vitesse supérieure avec le doublé de Jack Elliott à la 120e+4. Alors que tout semblait plier, Gareth Bale, entré en jeu à la 97e minute, l’ancien madrilène va envoyer les deux équipes en butant à la 120e+8.

Aux tirs au but, Bouanga, Hollingshead et Sanchez vont convertir leurs tirs tandis que Philadelphia Union a loupé l’ensemble de ses tentatives. Créé en 2014 et membre de la MLS depuis 2018, le LAFC, a remporté son tout premier titre de champion MLS. Un premier titre d’envergure pour l’international gabonais Denis Bouanga qui aura joué sa partition.