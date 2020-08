Football : Denis Bouanga pisté par l’AC Milan

Arrivé chez les Verts l’été dernier en provenance du Nîmes Olympique contre un chèque d’à peine 5 millions d’euros, le footballeur international gabonais Denis Bouanga aura mis tout le monde d’accord dans le Forez. Auteur d’une première saison remarquable du côté de Saint-Etienne avec notamment 12 buts et cinq passes décisives, le Gabonais attise désormais les convoitises de nombreux clubs européens, dernier en date, l’AC Milan.

Rare éclaircie dans la difficile saison stéphanoise qui s’est ponctuée par une triste 16ème place au classement, Denis Bouanga attise de plus en plus de convoitises de cadors européens. Après Everton, l’Atalanta ou encore la Fiorentina, c’est cette fois l’un des plus grands clubs au monde qui semble s’intéresser au footballeur international gabonais.

En effet, auteur d’une saison remarquable avec 12 réalisations et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Bouanga s’est récemment vu approché par l’AC Milan. Le septuple champion d’Europe qui a amorcé sa reconstruction, aurait selon les informations de plusieurs médias dont le 10 Sport, jeté son dévolu sur l’ailier gabonais.

Si aucune offre concrète n’a pour le moment été transmise à la direction stéphanoise, la situation pourrait très vite évoluer dans un marché de transferts qui fermera ses portes en octobre prochain. Egalement suivi par Valence et le Betis Séville, l’international gabonais aura, quoi qu’il arrive, l’embarras du choix, quoique ses dirigeants souhaitent le garder.