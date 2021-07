Football: Denis Bouanga dans le viseur de l’OM et de deux clubs de Liga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 cet été, l’attaquant international gabonais Denis Bouanga disposerait également d’une belle cote en Liga. Comme l’a récemment révélé Mohamed Toubache-Ter dans le Sainté Night Club, l’ancien Lorientais serait pisté par deux clubs espagnols dont le FC Valence et la Real Sociedad, respectivement 13ème et 5ème du dernier exercice.

A la recherche de liquidités après un exercice 2020-2021 décevant, l’ASSE pourrait se séparer de plusieurs cadres lors de ce mercato estival. Parmi les noms qui reviennent avec insistance dans le cadre de cette opération dégraissage, se trouve celui de l’international gabonais Denis Athanase Bouanga. Un joueur qui dispose d’une belle cote sur le marché si l’on en croit les informations de plusieurs quotidiens sportifs et de chroniqueurs comme Mohamed Toubache-Ter.

En effet, même s’il n’a pas affiché le même niveau que lors de sa première saison dans le Forez, l’attaquant international gabonais, auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1 dont 1 en fin de saison face au PSG, serait dans le viseur de plusieurs clubs. Parmi ces écuries prêtes à l’accueillir, on retrouve certains noms prestigieux comme le FC Valence et la Real Sociedad, respectivement 13ème et 5ème du dernier exercice en Liga.

Venues aux nouvelles concernant le natif du Mans, les deux écuries espagnoles seraient ainsi prêtes à passer à l’action pour le joueur de 26 ans qui disposerait d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants. S’ajoutant à l’OM et l’OGC Nice qui ont également placé le Gabonais sur leur short-list, les deux clubs devront donc batailler pour ce joueur évalué à une grosse dizaine de millions d’euros. Affaire à suivre.