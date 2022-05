Football: Denis Bouanga dans le viseur de Lille et de Francfort

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rare satisfaction pour les verts de l’association sportive Saint-Étienne (ASSE) dans cette saison chaotique, Denis Bouanga pourrait avoir un point de chute en cas de relégation de son club. C’est ce qu’assure Foot Mercato, qui annonce un intérêt prononcé du LOSC Lille et de Francfort, tous deux séduits, par les 9 buts et 7 passes décisives du Gabonais.

Où évoluera Denis Bouanga l’an prochain ? C’est la question au bout de toutes les lèvres chez les verts de l’association sportive Saint-Étienne. Si le board a récemment garanti le Gabonais sur une potentielle prolongation de contrat, il n’en demeure pas moins qu’aller voir ailleurs devient une alternative plus que séduisante pour l’attaquant véloce des Panthères du Gabon.

Et pour cause, en dépit de ses performances remarquables dans un effectif en lambeau qui occupe la 19ème place en Ligue 1 Uber Eats, Dénis Bouanga aura su tirer son épingle du jeu en claquant 9 buts et en délivrant 7 passes à ses coéquipiers dont la majorité à Wabi Khazri. Ce sont ces données statistiques qui parlent pour lui auprès du champion de France 2021 qui y voit le remplaçant parfait de Buruk Yilmaz.

Aussi, Goubernec voudrait allier le serial buteur Jonathan David qui a inscrit 19 buts en championnat au Gabonais qui devrait apporter de la profondeur et de la percussion. Pour sa part, Francfort aurait déjà entamé les discussions avec l’international gabonais qui aurait demandé une période de réflexion, le temps que la saison s’achève. En Allemagne, Dénis Bouanga rappelle Pierre-Emerick Aubameyang, de part son style de jeu. Gageons que les choses se préciseront très vite.