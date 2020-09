Football: Denis Bouanga coté en Italie

Annoncé partant du côté de l’AS Saint Etienne bien qu’il ait récemment clamé son envie de rester dans le Forez, Denis Bouanga attise les convoitises de nombreux clubs dans toute l’Europe et notamment en Italie. Comme le rapportent plusieurs sites sportifs depuis ce lundi, l’AS Rome, l’Atalanta, la Fiorentina ou encore l’AC Milan, font le forcing pour attirer l’international gabonais.

Partira? Partira pas? Telles sont les questions qui reviennent en évoquant le cas de Denis Bouanga dans le Forez. Et pour cause, auteur d’une saison très convaincante du côté des Verts de Saint Etienne avec pas moins de 12 buts en Ligue 1, le footballeur international gabonais attise inlassablement les convoitises de plusieurs clubs du vieux continent.

En effet, joueur le plus bankable de l’effectif Stéphanois, le footballeur gabonais est selon le site spécialisé calciomercato, dans le viseur de trois cadors italiens dont l’AS Roma, l’Atalanta Bergame quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, et surtout le Milan AC septuple champion d’Europe en quête de renouveau.

Si aucune offensive officielle n’a pour l’heure été enregistrée, nul doute que d’ici la fin du mercato les Verts et le président Romeyer pourraient dire au revoir à leur meilleur joueur et réaliser dans la foulée une belle plus value. Evalué à un peu plus de 15 millions d’euros, l’ancien Lorientais pourrait donc dans les prochaines semaines, découvrir un nouveau club voir un nouveau championnat.