Football: déjà cinq victoires de suite pour Arsenal sans Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

Déchu de son brassard de capitaine pour des soucis extra sportifs et placardisé par son entraîneur Mikel Arteta, Pierre Emerick Aubameyang semble ne pas manquer énormément à son équipe. Et pour cause, depuis la mise à l’écart de l’ancien Borussen, les Gunners ont enchaîné cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, la dernière en date ce dimanche en ouverture du boxing day face à Norwich.

Opposés aux Canaries de Norwich ce dimanche en ouverture du traditionnel boxing day, les Gunners d’Arsenal n’en ont fait qu’une bouchée en s’imposant 0-5 dans un match à sens unique. Avec ses jeunes pousses et l’expérimenté Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque, Mikel Arteta a enchaîné une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues.

Après Southampton (3-0), West-Ham (2-0), Leeds (1-4) et Sunderland (5-1) en League Cup, les joueurs du Nord de Londres ont donc fait passer un après-midi cauchemardesque aux pensionnaires de Carrow Road. Une nouvelle victoire synonyme de quatrième place et surtout d’affranchissement à la superstar gabonaise, Pierre Emerick Aubameyang.

En effet, déchu de son brassard de capitaine pour des soucis extra sportifs et placardisé depuis plusieurs semaines, le capitaine des Panthères assiste depuis son canapé à la renaissance de son équipe. Ironie du sort, la dernière défaite des siens remonte au 6 décembre face à Everton, un match auquel il participait.

En perte de vitesse et plus en odeur de sainteté dans le Nord de Londres, l’ancien Stéphanois pisté par le Barça, la Juventus, les deux clubs de Milan et Chelsea, pourrait logiquement accélérer son départ. Lui qui, selon plusieurs sources, aurait entamé les discussions pour un possible départ en janvier. Affaire à suivre.