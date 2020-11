Football: décès de la légende mondiale Diego Maradona

Onde de choc sur la planète foot ce mercredi 25 novembre 2020, la légende mondiale argentine Diego Armando Maradona, icône du football mondiale, serait décédée. La star aurait succombé à un arrêt cardiaque, annonce la presse argentine.

La mort d’un dieu. C’est en ces termes qu’on peut qualifier le décès de celui qui est considéré par ses pairs comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Selon la presse argentine l’icône du football mondial aurait succombé à une crise cardiaque.

Depuis quelques jours, Diego Maradona était hospitalisé après avoir été opéré pour de l’anémie et de la déshydratation. Un scanner avait alors révélé la présence d’un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée d’Olivos où il a été opéré le lendemain avec succès.

La période post-opératoire aura finalement été fatale pour le légendaire numéro 10 de l’Albiceleste. « La main de Dieu » , « El Pibe de Oro », « le roi de Bombonera » s’éteint à l’âge de 60 ans et laisse le monde du football orphelin de ses frasques et de son talent irréel. Ce talent qui fait de lui le dieu éternel qu’il a été et qu’il restera.