Football: de plus en plus discipliné, Ibrahim Ndong relancé à Dijon !

Longtemps taxé d’indiscipliné, Didier Ibrahim Ndong semble désormais disposé à améliorer sa réputation et relancer sa carrière prometteuse. D’ailleurs, âgé de 28 ans, l’international gabonais a d’ores et déjà fait forte impression auprès de son coach Omar Daf au Dijon Football Côte-d’Or, qui compte désormais sur l’ancien « banni » pour construire une dynamique positive.

Mis à l’écart de l’équipe première depuis la fin de la saison sportive 2020-2021 pour comportement indélicat, Didier Ibrahim Ndong est un nouvel homme. Un changement de mentalité perceptible depuis la reprise de l’entraînement avec le groupe dirigé par l’ancienne gloire des Lions de la Teranga, Omar Daf. Lequel a décidé de s’appuyer sur des joueurs investis.

D’ailleurs, lors de la rencontre amicale entre Dijon et Annecy déroulée, le samedi 16 juillet dernier, le natif de Petit-Paris à Libreville a été aligné dans la composition de départ du DFCO. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette troisième saison s’annonce être la bonne pour Didier Ibrahim Ndong. Plus d’engagement et moins de frasques. C’est ainsi que l’on peut résumer ce retour en grâce.

Interrogé par notre confrère Bien Public, son entraîneur n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Ndzebo comme il est chaleureusement appelé par ses intimes. « Depuis le retour du stage, il (Ndong) s’entraîne régulièrement avec nous, déclare Omar Daf aux journalistes. Dans l’état d’esprit, ce qu’il montre, c’est top. Donc je suis très très content de l’avoir dans l’effectif », a indiqué le technicien sénégalais en provenance de Sochaux.



Poursuivant son propos, Omar Daf a clairement annoncé la couleur. « Je compte vraiment sur Didier, c’est un joueur très important pour ce que nous voulons mettre en place. J’ai eu une bonne discussion avec lui, il est bien présent, raison pour laquelle il a démarré le match. », a-t-il conclu. Désireux d’enclencher une dynamique positive avec ce groupe, l’ancien Lion de la Teranga fera de la Panthère sa plaque tournante. Patrice Neveu serait attentif.