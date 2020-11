Football: De la nécessité d’ouvrir l’antenne à des nouveaux duos de commentateurs des matchs des Panthères

Le match Gabon-Gambie de jeudi dernier, diffusé sur les antennes de Gabon 1ère, qui s’est soldé par une victoire des hommes de Patrice Neveu a été au centre des débats les jours suivant cette rencontre. Des débats alimentés curieusement par des aspects non liés à la rencontre mais plus à la qualité des commentateurs qui ont provoqué, disons le sans ambages, l’ire des téléspectateurs gabonais. Entre critiques, plaintes, et récriminations, plusieurs supporters de la sélection nationale ont clairement fustigé le niveau de ceux-là qui ont commenté la belle victoire de nos fauves de l’Ogooué. Depuis vendredi, sur les réseaux sociaux, l’opinion crie au changement, d’où la nécessité, pour la télévision nationale, d’ouvrir l’antenne à de nouveaux commentateurs.

Jeudi dernier, les Panthères du Gabon jouaient à Franceville, leur troisième match éliminatoire comptant pour la CAN 2021 qui se jouera en 2022 au Cameroun. Outre la belle victoire de la bande à Aubameyang, ce sont les commentateurs du match, sur Gabon 1ère, qui ont fait débat le soir même, le lendemain et même au moment où ces lignes sont écrites au regard des railleries des téléspectateurs lesquels à tort ou à raison sont de plus en plus exigeants, et on peut le comprendre.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le duo de commentateurs Dave Moubele et Joël Frank Nkoulou a été « mauvais », ou tout simplement « pas à la hauteur de l’événement » selon certains internautes. « Ils ont commenté le match comme s’ils étaient dans un bar » s’exclame Philippe, un inconditionnel du onze national. Un autre supporter, s’est même interrogé sur le sérieux des deux journalistes « Comment peut-on mettre à l’antenne deux hommes qui n’ont aucune culture footballistique et qui manifestement manquent de professionnalisme au regard de la teneur de leurs commentaires. Le silence est encore plus pertinent que ces commentaires de Gabon Télévision », fustige un autre sur Facebook.

Même son de cloche pour ceux qui ont pu regarder le live proposé sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de Football, où le match était commenté par un certain… Pablo Moussodji Ngoma. Et comme toujours avec l’ancien journaliste de la RTG2, l’absence d’engouement, de punch, et de « talent », s’est fait ressentir. Certains le voient comme un « has been qui doit laisser la place aux jeunes ».

Mais alors, qui pour prendre le relai pour les commentaires de matchs des Panthères sur Gabon Télévision notamment et sur les différentes plateformes de diffusion ? Sur la toile, essentiellement, depuis trois jours, quelques noms ressortent avec insistance pour tenir le rôle de nouveau duo de commentateurs pour les matches de l’équipe des Panthères ou des clubs sur les antennes de la télévision nationale.

Le nom du jeune et talentueux Freddhy Koula est revenu avec insistance. Disons que ce jeune journaliste est assez présent et actif sur toutes les questions liées au sport gabonais mais surtout au football. Journaliste consultant pour RFI et passé par Canal+, TV5 Monde et Gabon 24, ce jeune qui apparaît comme l’une des alternatives les plus crédibles ne manque pas de références et surtout de soutien. « S’il faut qu’on signe une pétition pour que Freddhy Koula commente les matchs des Panthères, on le fera », a-t-on pu lire dans un commentaire sur un de ses nombreux sur cette rencontre. Un hashtag « #ONVEUTFREDDYETBERLECK » a même été créé pour solliciter le duo à l’antenne.

Pour l’accompagner, un certain Berleck Leckobat, ancien journaliste de TV+ et Go Africa, aujourd’hui journaliste à Radio Gabon, a également été cité par les internautes. Ces journalistes pourraient être accompagnés à l’antenne par des anciens internationaux. On a notamment vu l’ancien international gabonais Stéphane Nguema sur Radio Gabon faire le debrief de la rencontre entre le Gabon et la Gambie.

D’autres noms sont également apparus dans les discussions des fans, tels que Willy Tonangoye De Bambera, ancien journaliste de Kanal 7 et Gabon 24, Mermoz Assele ou encore le célébrissime Henrick Bokoko qui a déjà commenté des matchs sur les antennes de Kanal 7. « La Direction de Gabon Télévisions doit prendre ses responsabilités et penser aux téléspectateurs qui n’ont que trop souffert », a-t-on pu lire en outre.

Après plusieurs années de bons et loyaux services les Pablo Moussodji Ngoma, Serge Ranozinault et maintenant Dave Moubelet ont fait leur temps. Le public gabonais qui reste reconnaissant toutefois de leur apport dans le journalisme sportif exige désormais le changement. De la nécessité pour la télévision gabonaise de donner les possibilités à ses duos qui manifestement symbolisent le renouveau, la fraîcheur et l’excellence.