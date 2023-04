Football: coup d’envoi du championnat féminin D1

Ecouter cet article Ecouter cet article

Longtemps dans les tuyaux, le premier championnat national de football de première division a été lancé le vendredi 31 mars dernier par une opposition du groupe A entre Nyangou AC et Mwinda. Un coup d’envoi historique qui a tourné à la faveur de Farelle Motoka et ses coéquipiers qui l’ont emporté 8-0.

Le vendredi 31 mars 2023 restera assurément une date historique dans le football féminin. Et pour cause, le premier championnat de première division a été lancé ce jour. Un pas de géant pour les acteurs du domaine qui jouissent dorénavant d’une passerelle d’expression de leur passion et de leur métier.

Pour marquer le coup, les responsables du sport de notre pays, en tête desquels le ministre de tutelle Franck Nguema, étaient présents au match d’ouverture qui a mis aux prises dans le groupe A Mwindasport et Nyangou Académie qui avaient chacune à cœur de s’inscrire dans l’histoire du football féminin.

À ce jeu c’est Mwinda qui se montre plus à l’aise avec des actions limées qui se concrétisent dès la 8e minute avec un but de Grace Jipsie Manfoumbi. En jambes, l’attaquante récidive à la 16e minute. Il n’en faudra pas plus pour que Pambou Flora l’imite avant la mi-temps. La seconde période depuis comme la précédente.

Dès la 46e minute, Flora Pambou inscrit un triplé retentissant. À 5 buts à 0, la rencontre à sens unique voit Ngouandzila Watsi Sebha alias La Lova participer à la fête avec son doublé. Virgiline Magan, la gardienne adverse, connaîtra une première difficile et inoubliable. Score final , 8-0. Nyangou Académie a loué la supériorité de son adversaire tout en espérant de relever.

Pour sa part, la présidente de la ligue nationale de football féminin (LNFF) s’est dite enthousiaste quant à l’avenir du football féminin et cette compétition. « Je suis émue de voir enfin ce championnat débuter après des longues semaines de travail. Je vous assure, ça n’a pas été facile. […] Ce championnat débute durant le mois où la femme est mise à l’honneur » a déclaré Odile Andrea Ossawa.

Tableau de rencontres de la première journée :

Groupe A: Oyem AC vs Union Sportive d’Oyem.

Groupe B: Aigles de Bélinga vs CS Bendjé / AS Dikaki vs l’US Bitam / Vautour Club vs Atletico Akanda