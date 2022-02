Football: compteur buts enfin débloqué pour Junior Bayanho en RDC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagé avec Saint Lupopo FC (D1 congolaise) depuis le 29 août 2021, Junior Bayano-Aubyang traversait un désert en termes de but inscrit. Un lointain mauvais puisque « djogo l’artiste » comme il est surnommé en terre zaïroise, a enfin ouvert son compteur et amélioré ses stats avec 3 passes décisives et 1 but en seulement 7 titularisations.

Attaquant virevoltant sous les couleurs de Bouenguidi Sport (D1 gabonaise), le « Neymar » de Bitam connaissait un début de saison quelque peu difficile avec un zéro pointé en termes de but avec Saint Lupopo FC où il a signé un contrat de trois ans. En effet, le chouchou du public congolais qui l’a baptisé « Djogo l’artiste », a décidé d’en finir avec cette sécheresse qui l’accable depuis 5 mois.

Entré à la 85ème minute en lieu et place de Kazema, alors unique buteur de la partie, contre l’Etoile du Kivu lors de la 16ème, il n’a fallu que 2 minutes à Junior Bayanho pour doubler la marque sur penalty provoqué par Archi Fataki. Un pénalty Neymaresque qui a mis le kop en extase. Par cette réalisation, le footballeur de 24 ans semble donner le top à sa saison qui avait débuté timidement.



Et ce, malgré une implication plus que raisonnable. En effet, titulaire qu’à 7 reprises après avoir loupé les 4 premiers matchs pour procédure d’homologation par les instances du foot Congolais, Junior Bayanho Aubyang a délivré 3 passes décisives et 1 but. Un ratio satisfaisant pour les cheminots de Lubumbashi qui attendent beaucoup de « l’artiste ». Un réveil opportun à l’heure où Patrice Neveu devrait déjà peaufiner sa sélection pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire en 2023.