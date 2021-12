Football: Chelsea s’ajoute à la liste des prétendants pour Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

Déchu du brassard de capitaine et écarté du groupe par son entraîneur Mikel Arteta, Pierre Emerick Aubameyang pourrait filer dès cet hiver en cas d’offre intéressante. Pisté par de grosses écuries européennes en quête d’un buteur expérimenté, le capitaine des Panthères du Gabon pourrait toutefois rester à Londres, où les Blues de Chelsea seraient prêts à le relancer.

Arrivé en homme providentiel à l’hiver 2018 contre un chèque de plus de 60 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait désormais s’en aller par la petite porte d’Arsenal trois ans plus tard. Poussé lentement vers la sortie par l’éclosion de la jeune garde londonienne, le capitaine des Panthères auteur de 92 buts en 163 matches avec les Gunners, pourrait s’envoler vers d’autres horizons.

En effet, alors que sa situation semble de plus en plus incompréhensible dans le nord de Londres et ressemble à s’y méprendre à celle vécue lors de ses dernières semaines à Dortmund, le natif de Laval pourrait prendre la direction d’un autre club dans les prochains jours. Pisté par le FC Barcelone de Xavi, la Juventus Turin d’Allegri, il pourrait surtout rester à Londres où le Chelsea de Tuchel lui ferait les yeux doux.

Selon le média américain ESPN, l’international gabonais pourrait rejoindre son mentor Thomas Tuchel, dont l’attaquant Belge Romelu Lukaku peine depuis plusieurs semaines à trouver le chemin des filets de façon récurrente. Si là encore aucune offre n’a été transmise de manière formelle, sur le plan financier les Blues semblent la seule équipe à pouvoir assurer les émoluments de l’ancien Borussen.

Le buteur gabonais qui s’apprête à rejoindre la sélection en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, verrait très certainement d’un bon oeil un départ, lui qui en plus d’avoir été déchu du brassard de capitaine qu’il arborait depuis plus d’un an, multiplie les sanctions inexplicables de la part de son entraîneur. Affaire à suivre.