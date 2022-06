Football: c’est fini entre Johann Obiang et son club Rodez !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une triste nouvelle pour le latéral gauche des Panthères du Gabon Johann Obiang. En effet, l’international gabonais et son club Rodez Aveyron Football n’ont pas trouvé d’accord pour une prolongation. Le club de Ligue 2 française a donc décidé de se séparer de celui qui aura disputé 53 matchs sous les ordres de Laurent Peyrelade.

Pièce maîtresse du système de jeu de Patrice Neveu qui l’utilise comme latéral défenseur gauche voire piston, Johann Obiang est désormais un agent libre. Et pour cause, sa pige d’une année à Rodez Aveyron Football n’aura pas été concluante. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le club via sa page Twitter. « Arrivé durant la période du mercato estival lors de la saison 20/21, notre latéral gauche Johann Obiang ne sera plus Ruthénois la saison prochaine », est-il indiqué.

Si des discussions ont été menées pendant des semaines avec pour objectif final: trouver une solution pour poursuivre l’aventure, il semble qu’un couac de dernière minute aurait poussé les pensionnaires de Ligue 2 française de football à se rétracter. Des sources bien renseignées croient savoir que le salaire du Gabonais serait le premier facteur de cette non-prolongation de contrat. Le club étant inscrit dans une optimisation financière.



Toujours est-il que l’international gabonais aura été un joueur important pour le Rodez Aveyron Football. Puisqu’il a disputé 53 rencontres toutes compétitions confondues tout en étant décisif. En effet, Johann Obiang a délivré 5 passes décisives et eu un impact considérable dans la consolidation du système défensif du technicien français Laurent Peyrelade qui le décrit comme « fort et discipliné tactiquement ». S’il quitte les Sang et Or, nous lui souhaitons un avenir radieux sous ses prochaines couleurs.

