Football: Carton de Chelsea face au Milan AC, Aubameyang encore buteur

C’est assurément l’heure de la rédemption pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a décidé de mettre les pendules à l’heure sous la tunique des Blues de Chelsea FC. Après son but du week-end face à Crystal Palace, l’ancien international gabonais à participé avec un but à la balade de son équipe contre le Milan AC lors de 3eme journée de Champions League.

Lors de la rencontre comptant pour la 3e journée de Champions League déroulée le mercredi 5 octobre dernier, les Blues de Chelsea FC n’ont pas laissé une once d’espoir aux rosoneri à Stamford Bridge. Plus entreprenants et incisifs, Aubameyang et ses coéquipiers ont clairement laissé resurgir l’orgueil d’un des récents vainqueurs de la compétition alors que leur début de campagne était mal embarqué.

La soirée cauchemardesque des milanais débute dès la 24ème minute quand le défenseur central français Wesley Fofana a été plus prompt que les adversaires pour l’ouverture du score. C’est sur un léger avantage donc que les deux équipes se sont séparées à la mi-temps. De retour des vestiaires, Pierre-Emerick Aubameyang, sur tous les coups offensifs, décide de poursuivre sur sa lancée.

À la 56e minute, l’ancien fer de lance des panthères du Gabon alourdit le score pour l’équipe de Potter qui a décidément sorti la baguette magique pour corriger les limites de Thomas Tuchel remercié. Pour sa part, Pioli semblait largué et impuissant face à l’armada bleue. 6 minutes après, c’est Reece James qui a scellé le score de cette rencontre en inscrivant une cinglante frappe à bout portant sur le gardien milanais. Score final 3-0. Les Blues se relancent pour la qualification.