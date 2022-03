Football: capitaine héroïque à la CAN, Écuele Manga «chauffe les bancs» à Dijon￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable roc de la défense gabonaise durant la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) déroulée au Cameroun, Bruno Ecuele Manga ne semble pas avoir la même aura à Dijon Football Côte-d’Or. Et c’est peu de le dire car l’international gabonais de 33 ans broie du noir depuis son retour en club qui évolue en Ligue 2 avec une place au chaud sur le banc de touche.

Que se passe-t-il avec Bruno Ecuele Manga à Dijon Football Côte-d’Or? C’est la question qui taraude les esprits des observateurs du ballon rond qui ne comprennent pas que l’excellent défenseur gabonais durant la dernière édition de la CAN Cameroun 2021 soit réduit à une place de remplaçant de luxe. Aucune entrée en jeu, l’international gabonais se cantonne à des mises à disposition dans l’équipe de réserve composée de jeunes footballeurs.

Une décision assumée par son coach Patrice Garande qui a récemment révélé dans une interview qu’il alignait l’équipe la plus compétitive et non la plus expérimentée. Une sortie médiatique qui a le mérite d’être claire pour le Kop gabonais qui se remémore du niveau impressionnant de son capitaine par intérim face au Burkina Faso en ⅛ de finale de la CAN. Depuis, plus rien au compteur.

En termes de bilan après la fête du football en Afrique, Bruno Ecuele Manga n’a disputé qu’une rencontre sur 5. C’était le 5 février dernier lors du match en déplacement contre Toulouse comptant pour la 23e journée du championnat où son équipe s’est inclinée 4-1. Une prestation moyenne de notre roc défensif qui va le renvoyer sur le banc. Une situation invivable pour l’ancien joueur de Cardiff City qui aura besoin d’être en jambe avant les éliminatoires pour le compte de la prochaine CAN 2023.