Football: cap vers la Russie pour Aaron Boupendza en fin de saison?

Auteur d’un exercice 2020-2021 plus que convainquant puisqu’il est à l’heure actuelle le meilleur buteur de Süper Lig et l’un des meilleurs buteurs du vieux continent, Aaron Boupendza ne devrait pas faire long feu du côté d’Hatayspor. Mieux, comme le révèle Turquie Sport, un accord autour de 8 millions d’euros (5,3 milliards de FCFA), aurait été trouvé entre Krasnodar et Hatayspor pour le transfert du natif de Moanda en fin de saison.

En effet, en dépit de l’intérêt de nombreuses écuries d’Asie mineure dont Galatasaray qui en avait fait sa priorité en vue de la saison prochaine, le natif de Moanda devrait filer à la russe, puisque selon le média, un accord aurait déjà été trouvé entre Krasnodar et Hatayspor. Autour de 8 millions d’euros (5,3 milliards de FCFA) + 20% sur une prochaine revente, cet accord entre les deux clubs constitue pour le joueur, une belle plus value.



Acheté moins de 500 000 euros l’été dernier aux Girondins de Bordeaux par Hatay, celui qui était loin de faire l’unanimité en France, devrait donc découvrir un nouveau championnat dès la saison prochaine, et remplir les caisses d’un promu qui a eu le nez creux. Auteur de 18 buts cette saison, dont un maître coup franc ce week-end, l’ancien du CF Mounana aura donc conquis son monde.