Football: Boupendza refuse la Russie et préfère finalement tester le marché en juin prochain

Annoncé avec insistance du côté de Krasnodar en Russie par la presse turque, l’international gabonais Aaron Boupendza, meilleur buteur d’Hatayspor ne devrait finalement pas rejoindre les rangs de l’actuel 7ème de Premier League russe. C’est ce qu’a laissé entendre Rahmi Vardi, responsable du club à la Gazete Futbol au cours d’une récente interview.

Alors qu’un accord avait été été annoncé autour de 10 millions d’euros bonus inclus entre le club Russe de Krasnodar et le club Turque d’Hatayspor au sujet de l’international gabonais Aaron Boupendza, la donne aurait changé ces derniers jours. Et pour cause, l’actuel meilleur buteur de Süper Lig aurait annoncé à sa direction son envie « de rester avec Hatayspor jusqu’en fin de saison ».

En effet, auteur de 18 buts cette saison faisant de lui le meilleur buteur incontesté de son championnat avec le promu, le natif de Moanda « aimerait rester avec Hatayspor », comme l’a rappelé son président. Celui-ci a d’ailleurs renchéri en ajoutant que « Krasnodar et Hatayspor ont respecté le souhait du joueur ».



Pour ce qui est du natif de la ville minière, « un transfert n’est donc plus d’actualité puisqu’il restera avec son club actuel et, espérons-le, continuera à marquer ses buts pour Hatayspor » comme l’a conclu Rahmi Vardi chez nos confrères de la Gazete Futbol. Conscient de son potentiel, le joueur formé au CF Mounana préfère donc tester le marché. Lui qui a déjà vu sa valeur être multipliée par 20 en quelques mois.