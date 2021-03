Football : Boupendza, Poko et Wachter positifs à la Covid-19, Kevin Mayi négatif

A quelques heures du sixième et dernier match des Panthères du Gabon dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 au Cameroun, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) vient de donner des nouvelles de ses joueurs. Ainsi, déjà confirmé ce samedi, Aaron Boupendza ne devrait pas être de la partie, tout comme André Poko et Yoann Wachter, à l’inverse de Kevin Mayi qui devrait être aligné.

Opposés aux Palancas negras d’Angola ce lundi pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 au Cameroun, les Panthères devront faire sans plusieurs cadres. Comme vient de le confirmer la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) via un communiqué, Patrice Neveu s’est rendu à Luanda « avec un effectif réduit ».

En effet, en marge du protocole sanitaire de la CAF qui exige un test négatif 48 heures avant chaque match, le Gabon qui a opté « pour tester quasi- quotidiennement ses internationaux en vue respecter aussi les engagements pris vis-à-vis de leurs clubs », a pu constater les positivités à la Covid-19, d’Aaron Boupendza, André Poko et Yoann Wachter. Trois joueurs qui n’ont donc pas effectué le voyage en Angola.

Également testé positif ce samedi, Kevin Mayi a quant à lui pu effectuer ce voyage après un nouveau test qui s’est avéré négatif comme le confirme le communiqué de la fédération. Un communiqué qui évoque également l’absence pour « des problèmes familiaux », de Didier Ndong. De retour de suspension, le virevoltant Jim Allevinah devrait donc être aligné aux côtés de Bouanga et Mayi pour ce match sans grand enjeu.