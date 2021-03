Football: Boupendza et Mayi positifs à la Covid-19

Mauvaise nouvelle pour les Panthères du Gabon. Comme le révèle le site Football 365 ce samedi 27 mars, deux joueurs de la sélection auraient été testé positifs à la Covid-19 et placés à l’isolement. Il s’agirait notamment d’Aaron Salem Boupendza, buteur face aux Léopards de RDC, et Kevin Mayi entré en jeu en fin de partie.

La Covid-19 a visiblement une nouvelle fois rattrapé les Panthères du Gabon. Après Patrice Neveu, testé positif au tout début du rassemblement et placé à l’isolement en France, et plus récemment Anthony Mfa Mezui placé en quarantaine et absent face à la RDC et l’Angola, deux autres joueurs viennent d’être testé positifs.

En effet, comme le révèle le site Football 365 ce samedi, deux des joueurs qui ont décroché jeudi la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) viennent d’être placés à l’isolement. Il s’agirait du buteur et auteur de l’ouverture du score face à la RDC Aaron Salem Boupendza et de l’attaquant Kevin Mayi.



Rassemblés avec leurs coéquipiers, les deux joueurs ont été aussitôt placés à l’isolement. Déjà qualifiés, Patrice Neveu et ses hommes iront donc défier l’Angola sans leur buteur patenté ce lundi pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Un fait certes non négligeable, mais sans grande conséquence au final.