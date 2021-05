Football: Boupendza et Hatayspor coulent chez le leader Besiktas

Opposés au Besiktas Istanbul ce samedi pour le compte de la 35ème journée de Süper Lig, Aaron Boupendza et ses coéquipiers ont littéralement coulé. Défaits 7-0 dans un match à sens unique, le promu n’a pas existé face à un leader stambouliote sûr de sa force et en passe de conclure cette saison par un titre de champion grandement mérité.

Seul match au programme ce samedi dans le championnat Turc, le Besiktas Istanbul-Hatayspor n’a pas laissé beaucoup de suspens. Bien au contraire, l’international gabonais et ses coéquipiers ont littéralement sombré, et c’est peu de le dire, face à des Aigles Noirs en quête de ce titre de champion, sûrs de leur force et qui plus est, dans leur antre du Vodafone Park.

En effet, menés dès la 2ème minute de jeu sur un but contre son camp d’Akintola, les promus ont ensuite coulé. 5-0 a la mi-temps grâce à des réalisations de Larin, Nkoudou et Yilmaz, puis 7-0 en fin de match, le Beşiktaş Jimnastik aura totalement dominé son sujet. Loin du compte, Boupendza, aligné sur son côté gauche et si efficace d’habitude a été sevré de ballons.



Sixième à l’issue de cette défaite avec seulement 2 points d’avance sur le Sivasspor d’Aaron Appindngoye, le promu devra batailler jusqu’au bout pour accrocher les places européennes et surtout avoir une infime chance de conserver sa pépite Boupendza, annoncée aux quatres coins de l’Europe.