Football: Boupendza, deuxième meilleur buteur gabonais de l’histoire d’un championnat européen

Meilleurs buteur de Süper Lig Turque au terme d’une saison qui aura vu le couronnement du Besiktas Istanbul, l’international gabonais Aaron Boupendza aura marqué les esprits. Auteur de 22 réalisations dont un retentissant quadruplé, le joueur formé au CF Mounana peut désormais et fort logiquement, rêver de revêtir un maillot plus prestigieux que celui du promu Hatayspor qu’il a rejoint l’été dernier.

Il n’aura fallu qu’une seule saison à Aaron Salem Boupendza pour s’affranchir des chaînes qui faisaient de lui un « enfant terrible ». Arrivé en Turquie l’été dernier à la surprise générale, après avoir claqué la porte des Girondins de Bordeaux qui luttent aujourd’hui pour se maintenir en Ligue 1, le natif de Moanda aura conquis tout son monde en multipliant les prouesses individuelles.

En effet, meilleur buteur de Süper Lig avec 22 réalisations au terme d’un exercice qui aura vu le couronnement du Besiktas Istanbul de Cyle Larin et Vincent Aboubakar, l’enfant de Moanda qui suscitait à son arrivée l’étonnement, a convaincu. Bien plus encore, il est venu, il a vu et il a vaincu pour sa toute première saison en tant que titulaire d’un club européen.

Deuxième Gabonais à être sacré meilleur buteur d’un championnat du vieux continent après son illustre aîné Pierre Emerick Aubameyang (couronné en Bundesliga avec Dortmund et en Angleterre avec Arsenal), Boupendza peut donc désormais rêver plus grand. Annoncé aux quatres coins de l’Europe et dans les meilleurs clubs turcs, le joueur formé au CF Mounana aura donc l’embarras du choix cet été.

S’il rêve du FC Barcelone comme il l’avait indiqué au détour d’une interview il y a quelques mois, c’est surtout vers l’Angleterre qu’il devrait néanmoins se tourner tant ses qualités de vitesse et d’explosivité pourraient en faire un maillon fort pour un club du big four. Quoi qu’il en soit, à 24 ans, celui qui a d’ores et déjà réussi son pari post Girondins de Bordeaux, devrait animer le prochain mercato au plus grand bonheur des Panthères.