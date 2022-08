Football: Boupendza définitivement hors-jeu en Europe ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Terreur des défenses turques durant la saison sportive 2020-2021 sous les couleurs de Hatayspor avec 22 buts en 37 journées, Aaron Salem Boupendza s’éloigne davantage du vieux continent. Et pour cause, l’ancien prodige du CF Mounana et des Girondins de Bordeaux, semble avoir décidé de fuir l’Europe qui ne lui sourit qu’à demi-bouche pour le Golfe persique aux contrats juteux et ce, alors qu’il n’a que 26 ans.

Courtisé par les grands clubs de Turquie en l’occurrence Galatasaray et Fenerbahçe, Aaron Salem Boupendza a poliment décliné ces offres pourtant juteuses pour privilégier la piste menant au Qatar puis l’Arabie Saoudite. Si d’aucuns évoquent des causes économiques en ce sens que l’international gabonais voudrait assurer l’avenir de sa famille, l’intéressé est resté évasif sur le sujet.

Pourtant, ces choix de carrière sont aux antipodes de la trajectoire d’un footballeur aspirant à tutoyer les sommets. Car, faut-il rappeler qu’à ce jour, l’Europe est le continent où le football est le mieux structuré pour développer les footballeurs. Qu’ils viennent d’Afrique ou d’Amérique du sud. Pour preuve, ce n’est qu’en s’installant durablement dans le vieux continent que Ronaldinho et Ronaldo Nazario ont pu décrocher le ballon d’or.

Si Aaron Salem Boupendza n’envisage pas d’atteindre la plus haute reconnaissance individuelle dans le football, il souhaitait plus jeune de fouler une pelouse dans le cadre de la Ligue des Champions qui reste la plus prestigieuse des coupes. Encore un rêve enfoui. Celui qui s’est proposé d’être le succeseur d’Aubameyang devra se contenter de la ligue des champions asiatique. Autant dire que Boupendza est hors-jeu en Europe.