Football: Bouanga et Los Angeles tombeurs de DC United de Wayne Rooney

Fraîchement débarqué en Major League (MLS) notamment dans les rangs de Los Angeles FC, Denis Bouanga se régale déjà. Bien que pas aligné, l’international gabonais a vu ses partenaires s’adjuger une 7e victoire consécutive et ce, sur le score de 1 but à 0 contre DC United. Une bonne nouvelle pour l’écurie Californienne.

C’est une série folle qu’est en train de réaliser le deuxième club de la Californie engagé en Major League Soccer. En effet, tout feu tout flamme en conférence ouest, le Los Angeles FC a eu quelques soucis à se défaire des joueurs de DC United. Il faut dire que son coach l’emblématique Wayne Rooney avait tout prévu pour contrecarrer les plans adverses.

Seulement, en l’absence de Denis Bouanga, c’est Kwadwo Opoku qui a pris ses responsabilités et débloqué la rencontre à la 67e minute. Un but qui a réveillé Banc of California Stadium. Un scénario idoine pour les coéquipiers du Mexicain Carlos Vela, Giorgio Chiellini et Gareth Bale, tout sourire sur le banc de touche.

Ce qui n’a pas encore été le cas de Denis Bouanga qui espère fouler les pelouses américaines après plusieurs années dans l’hexagone. Quoi de mieux que de débuter avec la meilleure équipe de la MLS avec 57 points. Du côté de Libreville, les supporters souhaitent voir l’ailier lors de la rencontre contre San José, le samedi 20 août 2022.