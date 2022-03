Football: Bouanga buteur sort Saint-Étienne de la zone rouge de Ligue 1 !

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’As Saint-Étienne s’est imposé ce dimanche 26 mars 2022 face à Metz. Une victoire obtenue grâce à un but de l’international Gabonais Denis Bouanga qui permet à son équipe de réaliser une très bonne opération au classement de Ligue 1 lors de cette 27 ème journée fatidique puisque les verts s’emparent de la 16ème place au classement.

C’est à un match engagé que se sont livrés les stéphanois et les messins lors de cette 27ème journée de Ligue 1. Devant 35000 personnes présentes au Chaudron, les verts ont maintes fois tenté d’inscrire le but qui leur permettrait d’être en bonne position durant ce match clé entre deux clubs mal classés et qui cravachent pour se maintenir dans l’élite.

D’ailleurs, dans le premier acte, les joueurs de Pascal Dupraz se montrent entreprenants mais pour un résultat stérile. L’attaque animée par Nordin, Thioub, Boudebouz, et Bouanga peinent à trouver la justesse dans les derniers gestes. Dans la foulée, le Gabonais inscrit un but de la tête mais refusé, logiquement, pour une main qui touche le ballon avant d’entrer dans les cages.

Le second acte sera plus décisif puisqu’ à la 52e, Denis Bouanga reprend en glissant un centre de Sacko pour ouvrir le score. Un coup de maître de Pascal Dupraz qui est passé à une défense à quatre avec Nadé et Mangala en charnière, Kolo sur la droite, Sacko sur la gauche. S’en suivra une multitude d’occasions mal négociées par l’international gabonais qui se loupe devant le portier adverse. Le score ne bougera pas et les verts arrachent la 16e place.