Football: Biyogo Poko rebondit en D2 Turque

Licencié il y a un peu plus de trois mois par le club turc de Göztepe Kulübü pour des raisons disciplinaires, André Biyogo Poko vient de trouver un nouveau point de chute mais pas celui auquel on s’attendait. En effet, alors qu’il était annoncé du côté du Pana en Grèce, le milieu de terrain défensif gabonais a finalement rebondit en D2 Turque.

Il aura fallu un peu plus de trois mois à l’international gabonais André Biyogo Poko pour rebondir. Licencié en novembre dernier par Göztepe Spor Kulübü pour « violation grave des clauses de son contrat » comme le suggérait le communiqué d’alors du club turc, le milieu de terrain s’est finalement trouvé un nouveau point de chute.

En effet, annoncé avec insistance du côté du club grec de Panathinaïkos, l’ancien Girondin a finalement atterri du côté de Altay Sk, actuel 6e du championnat de deuxième division turc. Basé à İzmir où se situe le deuxième port de Turquie, le club dirigé par Özgür Ekmekçioğlu, a donc décidé de miser sur l’international gabonais.



A 27 ans, le natif de Bitam formé à l’USB entre 2010 et 2011 et qui estime avoir fait « un choix fort même s’il aurait pu faire mieux », va donc découvrir son quatrième club européen après Bordeaux, Kardemir Karabükspor et Göztepe. Un nouveau challenge qui le gardera en condition pour les prochaines échéances des Panthères.