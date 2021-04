Football : bien que muet ce samedi, Boupendza reste roi des buteurs en Turquie

Double buteur mardi dernier face à Antalyaspor, Aaron Boupendza n’a pas réussi à faire parler la poudre ce samedi pour le compte de la 35ème journée de Süper Lig. Aligné en pointe à la place du sénégalais Mame Birame Diouf, habituel titulaire du poste, le natif de la ville minière de Moanda a manqué de réalisme, dans ce match nul et vierge face à Konyaspor.

Sixième du championnat à 9 points de Trabzonspor (actuel 4ème de Süper Lig), le promu Hatayspor avait l’occasion ce samedi de se rapprocher un peu plus des places qualificatives pour les compétitions européennes. Opposés à Konyaspor, onzième au classement, les joueurs du club basé à Antakya ont loupé le coche malgré quelques occasions franches de leur attaquant vedette.

En effet, aligné en pointe à la place du sénégalais Mame Birame Diouf, habituel titulaire du poste, le natif de la ville minière de Moanda a manqué de réalisme, dans ce match nul et vierge face à Konyaspor. Muet au terme d’une rencontre qui, en cas de victoire, leur aurait permis de se rapprocher un peu plus des places qualificatives à l’Europe, le natif de Moanda n’a donc pas pu enchaîner un troisième match avec au moins un but.

Sixième du championnat, Hatayspor qui réalise jusque-là une excellente saison pour un promu, devra donc disputer ses cinq derniers matchs dont un dès demain contre Gençlerbirliği SK, comme s’il s’agissait de finale. Cinq matchs qui pourront d’ailleurs permettre à Aaron “Boom”pendza de conforter un peu plus sa place de leader des buteurs en Süper Lig, lui qui en est déjà à 21 réalisations.