Football: avec un Boupendza en feu, le Gabon l’emporte 3-1 face à la Guinée-Bissau

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à Antalyaspor Atilla Vehbi Guest Facility que les Panthères du Gabon et les Djurtus de Guinée-Bissau avaient rendez-vous pour un match amical aux allures de vengeance pour les deux équipes. Dans ce duel ce sont les poulains de Patrice Neveu qui l’ont emporté 3 buts à 1 grâce à un doublé de Boupendza et un but d’Axel Meye Me Ndong sur penalty.

Si cette plage internationale consacrée entre autres aux matchs amicaux est sans incidence pour le classement FIFA, il n’en demeure pas moins qu’elle revêt un caractère particulièrement important pour les équipes en quête de repérage. Outre les mondialistes, les non qualifiés en ont profité pour affiner leurs gammes avec des groupes remodelés. Le cas du Gabon où les Panthères avaient à cœur de faire le plein de confiance.

Quoi de mieux qu’une confrontation avec l’imprévisible et joueuse équipe de Guinée-Bissau qui les avait tenu en échec lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017. Devant une foule survoltée, les poulains de Patrice Neveu vont prendre les clés de la rencontre avec un Kanga Guelor des grandes soirées de coupe d’Europe. Pressing payant à la 5ème minute où Ebane sera fauché dans la surface. L’arbitre féminin donne pénalty.

Sans trembler, Aaron Salem Boupendza Pozi transforme. S’en suivra une avalanche devant les buts du portier des Djurtus qui ne cédera pas. Bien au contraire et contre toute attente, la Guinée-Bissau revient à la marque à la 41ème après une bourde d’Amonome. 1 but partout à la pause. Le technicien français trouvera les mots justes pour galvaniser ses troupes en leur rappelant qu’ils doivent « prendre du plaisir et relâcher la pression ».

À peine revenues sur la pelouse, les Panthères du Gabon reprennent le jeu et se montrer davantage concentrées. Les efforts finissent par payer à la 46eme quand Boupendza profite d’une hésitation de la défense adverse. La tendance sera la même globalement jusqu’à ce que le défenseur fauche le goleador et offre l’opportunité d’un 3ème but. C’est Axel Meye Me Ndong qui s’en charge et scelle la victoire à la 62ème minute. Les panthères sont désormais tournées vers le Niger tel que l’a indiqué André Biyogo Poko.