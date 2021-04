Football: auteur d’un nouveau doublé, Boupendza porte Hatay vers les places européennes

Après trois semaines difficiles, le flamboyant gaucher gabonais Aaron Boupendza, semble redevenu la terreur des défenses turques. Buteur à la 96ème ce week-end face à Trabzonspor, l’attaquant international gabonais en a remis une couche ce mardi lors de la 34ème journée de Süper Lig, en inscrivant notamment un doublé face à Antalyaspor pour une victoire 3-2 d’Hatay. Deux buts qui portent son total cette saison à 21 réalisations.

Il n’aura finalement pas douté bien longtemps. Après un petit passage à vide ponctué par une toute petite disette offensive, l’attaquant international gabonais Aaron Boupendza a retrouvé sa redoutable efficacité devant le but. Pour preuve, alors que son équipe était opposée à Antaliaspor ce mardi pour le compte de la 34ème journée de Süper Lig, le natif de Moanda a de nouveau frappé un grand coup.

En effet, buteur salvateur ce samedi dans le match face à Trabzonspor, l’ancien girondin de Bordeaux a récidivé en inscrivant non pas une, mais deux réalisations. Pleines de caractères, de sang froid et de détermination, ces deux réalisations ont d’ailleurs permis à son équipe de l’emporter et de prendre une longueur d’avance sur Alanyaspor dans la course à l’Europe.

Désormais 22ème meilleur buteur européen, et plus que jamais meilleur buteur du championnat turc avec 21 réalisations au compteur loin devant son coéquipier Mame Birame Diouf et le Camerounais Vincent Aboubakar, l’international gabonais de 24 ans affirme sa position. Une position qui devrait lui ouvrir les portes d’un club de haut niveau cet été.