Football: auteur de son 19ème but, Boupendza offre le point du nul à Hatay face à Trabzonspor

Opposés ce samedi à Trabzonspor quatrième de Super Lig, pour le compte de la 33ème journée de championnat, les joueurs d’Hatayspor ont su repartir de l’avant. Grâce à un but dans les toutes dernières minutes de leur attaquant vedette Aaron Boupendza, les Bordeaux et blanc ont en effet pu ramener le point du match nul après deux défaites de rang.

Son dernier but remontait au match face à la RD Congo en mars dernier à Franceville. Depuis, entre Covid-19, période de quarantaine et difficile retour à la compétition, le natif de Moanda était un peu dans le dur, du moins jusqu’à ce samedi après-midi. Aligné sur l’aile gauche par son entraîneur, l’ancien girondin a brillé, offrant notamment à son équipe le point inespéré du match nul.

En effet, face à une équipe de Trabzonspor qui vise les places européennes, les promus ont pu compter sur le 19ème but cette saison de leur attaquant vedette auteur du but égalisateur à la 96ème minute. Un but plein de sang froid pour le jeune attaquant annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment à Arsenal où Aubameyang fait le forcing pour l’attirer.



Plus que jamais meilleur buteur de Super Lig Turque, devant son coéquipier sénégalais Mame Birame Diouf auteur lui de 15 buts cette saison, l’ancien du CF Mounana poursuit sa belle moisson de buts qui le place désormais au 27ème rang européen, devant l’Uruguayen Luis Suarez ou encore le Français d’Arsenal Alexandre Lacazette.