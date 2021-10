Football: auteur de 3 buts et 2 passes décisives lors des trois derniers matchs, le «nouveau Aubameyang» séduit

Ecouter cet article Ecouter cet article

Buteur face à l’Angola à Franceville pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2022, puis avec Arsenal face à Crystal Palace et Aston Villa, Pierre Emerick Aubameyang affole de nouveau les compteurs pour le plus grand bonheur des supporters des Panthères et des Gunners. Plus acharné que jamais à l’entraînement comme l’a récemment souligné son entraîneur Mikel Arteta, le capitaine des Panthères revit cette saison.

En difficulté lors des deux dernières saisons avec seulement 22 buts inscrits sous le maillot des Gunners, Pierre Emerick Aubameyang semble revivre cette saison. Auteur de 4 réalisations et 1 passe décisive cette saison avec des buts contre Tottenham et Aston Villa notamment, le natif de Laval semble avoir laissé derrière lui ses difficultés. Des performances qui ravissent son entraîneur Mikel Arteta.

En effet, interrogé ces derniers jours par le site officiel du club sur la situation positive de son attaquant vedette, l’entraîneur espagnol a fait savoir qu’il n’avait jamais vu Pierre-Emerick Aubameyang travailler autant que ces derniers jours. Mieux, il n’a « jamais vu Auba transmettre ce qu’il fait maintenant », que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Prenant l’exemple des célébrations du joueur ou encore de la façon dont il court et oriente le jeu qui montrent une détermination « nouvelle », l’ancien Gunner a donc insisté sur le fait « qu’il préfère cet Auba qui se rend compte que son rôle doit aller bien au-delà ». Une belle preuve de confiance de la part de l’entraîneur qui était prêt à l’échanger lors de la dernière fenêtre estivale.

Aussi efficace avec la sélection comme en témoigne son dernier match ponctué par un but et une passe décisive face à l’Angola, le capitaine des Panthères semble donc avoir récupéré la pleine mesure de ses facultés. Des facultés qui avaient conduit le board des Gunners à faire de lui l’un des joueurs les mieux payés au monde avec pas moins de 24,5 millions d’euros par an.