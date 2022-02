Football: Aubameyang voit double avec le Barça, Boupendza et Bouanga décisifs !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un week-end prolifique pour les internationaux gabonais dans leurs clubs respectifs. En effet, après Aaron Boupendza buteur lors de victoire d’El Arabi contre Al Rayan, ce sont Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang qui ont inscrit 2 passes décisives et 2 buts avec l’As Saint-Étienne et le FC Barcelone.

Et un de plus pour Boupendza !

Le retour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a semble-t-il réanimé l’efficacité du meilleur buteur du dernier exercice de la Süper Lig. En effet, Aaron Salem Boupendza a de nouveau été étincelant lors de la 19ème journée de Qatar stars League durant laquelle son équipe Al-Arabi SC s’est imposée sur le terrain d’Al Rayan sur le score de 2-4. Une large victoire avec un énième plomb du goleador gabonais à la 18ème minute sur pénalty.

Denis Bouanga au cœur des verts !

Fantomatique lors de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) déroulée en terre camerounaise, Denis Bouanga semble définitivement sorti de sa léthargie. L’attaquant de couloir gabonais s’est montré à son aise lors de la 25ème journée de Ligue 1 Uber. Opposés à la surprenante équipe de Strasbourg (4ème à l’entame) les verts s’en sont remis à leur joyau qui va s’illustrer avec 2 passes décisives à la 4′ et à la 34′ respectivement pour Riyad Boudebouz et Khazri. Une performance XXL saluée par le kop stéphanois.

Aubameyang voit presque triple contre Valencia !

C’est une journée dominicale bénie pour le capitaine des panthères du Gabon en pleine résurrection en terre catalane. Titularisé pour le deuxième match d’affilée par le technicien espagnol, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de le remercier en se montrant chirurgical devant les buts lors de la 25ème journée de Liga Santander à Mestalla contre Valencia CF. Une victoire méritée (1-4) avec notamment un flamboyant doublé de la Panthère gabonaise à la 24éme et à la 30ème minute. Les deux autres réalisations sont l’œuvre de Frenkie De Jong et de Pedri. Et ce, même si le but de la pépite espagnole aurait dû revenir à PEA qui dévie le ballon en dernier ressort.