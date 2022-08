Football: Aubameyang victime d’un «home-jacking» ce week-end !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au repos ce week-end lors de la rencontre opposant son club FC Barcelone à Valladolid pour cause de finalisation de transfert, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon a connu des sueurs froides. Et pour cause, Alfredo Martínez et les médias ibériques ont révélé que Pierre-Emerick Aubameyang a été victime d’un violent cambriolage à domicile par 4 hommes cagoulés qui l’ont battu avant de les dépouiller.

L’information fait froid dans le dos. « Plusieurs hommes masqués se sont introduits ce matin dans la maison de Pierre-Emerick Aubameyang et l’auraient frappé », assure le journaliste espagnol Alfredo Martinez. Si ce dernier précise que « la famille va bien », il ne manque pas de dénoncer un geste de lâcheté envers l’ancien international gabonais qui est réputé être un homme sans problème et très sociable dans la vie courante.

Plus grave, le média Rac1 a tenu à donne les détails de cette visite inopinée des présumés criminels « Les criminels ont retenu Aubameyang et sa femme allongés sur le sol pendant une heure la nuit dernière », y est-il indiqué. Avant de poursuivre en expliquant que « Aubam a été frappé au menton par une barre de métal. Les deux ont été légèrement blessés ».

Annoncé avec insistance vers Chelsea FC dans le cadre d’un transfert définitif de 2 ans plus une année en option, le gabonais ne semble plus être apprécié par les espagnols qui auraient, selon certains médias, tenté de lui faire passer un message. Pourtant le board Catalan est formel « Auba est un Culer et les supporters l’adorent ». Une version qui tranche avec la témérité des dirigeants de s’en séparer. Nous y reviendrons !