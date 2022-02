Football: Aubameyang titulaire avec le Barça pour le choc contre Naples !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la révélation faite par les médias catalans à la veille du choc en Europa League entre le FC Barcelone reversé de la Champions League au 2eme de Serie A SSC Naples. En effet, pour son 3eme match avec les blaugranas, le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang devrait vraisemblablement démarrer à la pointe de l’attaque épaulé par Adama Traoré et son protégé Ousmane Dembélé.

Arrivé aux ultimes heures du mercato en terre catalane, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à connaître à nouveau la joie d’être titulaire en match officiel. En effet, après des longs mois de lutte acharnée contre Mikel Arteta qui n’en voulait visiblement pas pour cause d’indiscipline, la panthère devrait faire ce qu’il sait faire de mieux : affoler les défenses et marquer des buts. Pour ce faire, « Auba » comme il est affectueusement appelé par les Culès devra donner raison à Xavi Hernandez qui lui offre sa première titularisation lors du match le plus important du reste de la saison.

C’est donc lors de la redoutable double confrontation dont le vainqueur se qualifiera pour les huitièmes, que Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Osimhen vont croiser le fer. Un poids particulier pour Aubameyang, recruté en janvier par le Barça, avec pour mission de ramener le club catalan vers les sommets en l’occurrence en Ligue des champions. Si pour l’heure, la Liga semble très disputée pour accrocher une place qualificative, les catalans vont viser le sacre en Ligue Europa, une compétition que le Barça retrouve 18 ans après, pour assurer cette mission. Rendez-vous ce jeudi 17 février 2022 dès 18 heures !