Football: Aubameyang sort enfin de son silence après l’agression

Près de 72 heures après avoir été victime d’un cambriolage à domicile et ce, par une bande de 4 malfrats armés, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin pris la parole. Dans un post sur Instagram, l’attaquant du FC Barcelone annoncé à Chelsea FC a traduit son spleen mais également son envie de revenir plus fort que jamais.

Réputé jovial et exhibitionniste en l’occurrence pour ce qui est de son parking automobile, l’ancien Capitaine des Panthères du Gabon est depuis quelques jours frappé d’une tristesse sans précédent. Et pour cause, le Gabonais a reçu une visite inopinée de quelques personnes mal intentionnées cagoulées. Après un long silence certainement dû au traumatisme, l’intéressé a décidé de rassurer ses fans et ses proches.

« Salut, tout le monde, merci beaucoup pour tous vos messages. Dimanche soir, des lâches violents ont pénétré dans notre maison, ont menacé ma famille, mes enfants et ont volé des affaires. Ils m’ont blessé à la mâchoire, mais je serai guéri en un rien de temps et, grâce à Dieu, personne d’autre n’a été blessé physiquement », a-t-il indiqué via son compte Instagram.



Par ailleurs, « Auba » n’a pas manqué de souligner que cet épisode des plus obscurs reste irréaliste dans son esprit. « Le sentiment de ne pas se sentir en sécurité dans notre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais nous surmonterons cette épreuve en tant que famille et nous serons plus forts que jamais. Merci pour tous vos soutiens, ça veut dire beaucoup pour nous », a-t-il conclu. Une sortie attendue qui a le mérite de ramener un peu de quiétude autour du meilleur buteur de l’histoire du football gabonais.