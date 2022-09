Football: Aubameyang rassuré par les propriétaires de Chelsea après le départ de Tuchel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la presse occidentale alimentait l’opinion sur des potentielles représailles de l’éviction de Thomas Tuchel sur Pierre-Emerick Aubameyang, la nouvelle direction a d’ores et déjà mis les pendules à l’heure. L’attaquant gabonais de 33 ans transfuge de FC Barcelone a reçu les assurances de Todd Boehly et Behdad Eghbali quant à leur satisfecit de l’avoir à Londres, rapporte The Telegraph.

Recrue phare de Thomas Tuchel dans les ultimes heures du mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a très vite été placé au cœur d’un triumvirat insupportable où le chef d’orchestre a été évincé après la défaite contre le Dinamo Zagreb en entame de Ligue de Champions 2022-2023. Esseulé sous la pression médiatique, l’attaquant de 33 ans a reçu un soutien de poids de la part de sa hiérarchie.

C’est en tout cas ce qu’affirme le média britannique The Telegraph qui révèle que « les nouveaux propriétaires de la formation londonienne Todd Boehly et Behdad Eghbali ont contacté le Gabonais pour le rassurer en lui garantissant que son profil avait été validé par l’ensemble du club ». Une bonne nouvelle pour le désormais ancien blaugrana qui peut aisément débuter son aventure avec les Blues.