Football: Aubameyang pour remplacer Timo Werner à Chelsea?

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la recherche d’un buteur pour faire face à l’inefficacité devant le but de l’allemand Timo Werner, auteur seulement de 6 buts et 8 passes décisives cette saison en Premier League, le board de Chelsea pourrait prochainement se pencher sur le cas Aubameyang. Déjà tout proche de le faire signer l’été dernier avant qu’il ne prolonge son contrat avec les Gunners pour près de 25 millions par saison, les Blues pourraient tenter une nouvelle approche sous l’impulsion de Thomas Tuchel qui le connaît bien.

Ancien entraîneur du Paris Saint Germain et du Borussia Dortmund où il a notamment vu exploser sous son aile un certain Pierre Emerick Aubameyang, Thomas Tuchel pourrait se laisser tenter par une nouvelle association avec son ancien poulain. C’est ce que laisse penser le contexte sportif actuel et surtout une interview réalisée juste avant la finale de la dernière Ligue des Champions remportée par les Blues.

En effet, rappelant dans un premier temps l’état d’esprit de Pierre Emerick Aubameyang qui est selon lui un « joueur toujours prêt à aller au charbon », le technicien allemand a ensuite tenu à rappeler que ce dernier « aurait dû soulever plus de trophées collectifs dans sa carrière (…) en ayant une équipe de qualité autour de lui », toute chose que le Chelsea Football Club qu’il dirige pourrait lui offrir sur un plateau au regard de l’effectif actuel et des moyens colossaux dont il dispose pour se renforcer dès cet été.



Insistant sur la « mentalité de vainqueur » qui caractérise le capitaine des Gunners et des Panthères du Gabon, le natif de Krumbach a donc laissé penser à une possibilité de faire venir son ancien artilleur, lui qui est en panne de buteur au regard notamment de l’inefficacité de Timo Werner, pourtant acheté à prix d’or l’été dernier. Si pour l’heure, rien n’est encore dans les tuyaux, nul doute que la possibilité de se réunir pourrait fortement être envisagée par les deux parties dans les prochaines semaines. Affaire à suivre.