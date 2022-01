Football: Aubameyang plus proche que jamais du FC Barcelone

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone ces dernières semaines, Pierre Emerick Aubameyang serait ce dimanche, plus proche que jamais des Culés. A en croire la presse spécialisée européenne, le capitaine des Panthères du Gabon et son entourage auraient trouvé un accord avec la direction catalane sur la base d’un prêt de 6 mois avec option d’achat.

A la recherche d’un sérial buteur lors de ce mercato d’hiver après l’échec de la piste menant à l’attaquant espagnol Alvaro Morata, le FC Barcelone ferait des pieds et des mains pour attirer l’attaquant gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Écarté par Mikel Arteta depuis plusieurs semaines en raison, semble-t-il, de problèmes disciplinaires, le natif de Laval serait en passe de s’engager pour les six prochains mois du côté des Culés.

En effet, comme le relaie la presse européenne spécialisée ces dernières 24 heures, l’ancien meilleur buteur du championnat allemand et son entourage auraient accepté l’offre catalane et attendraient désormais qu’un accord soit également trouvé entre les directions des deux clubs. Accord conditionné par le départ de l’ailier français Ousmane Dembélé, annoncé pour sa part du côté de la Premier League où Chelsea et Newcastle feraient le forcing.

Si pour l’heure rien n’est encore officiel, nul doute que les choses devraient s’accélérer dans les toutes prochaines heures puisque la fenêtre hivernale se referme ce 31 janvier à minuit. Néanmoins, avec le retrait des négociations du club saoudien d’Al Nasr et la signature de Dusan Vlahovic du côté de Turin, tout porte à croire que le capitaine des Panthères du Gabon devrait rebondir en Catalogne, ce qui serait tout à fait du goût de Xavi Hernandez.