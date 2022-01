Football: Aubameyang placé sur la liste des transferts par Arsenal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après plusieurs semaines d’isolement et de mise à l’écart, l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang a finalement été placé sur la liste des transferts par sa direction. C’est ce que révèlent depuis ce mardi, de nombreux médias européens qui évoquent déjà un départ de l’ancien Borussen vers les Blues de Chelsea. Des Blues qui souhaitent faire l’impasse sur leur attaquant Belge Romelu Lukaku.

Alors qu’il avait décidé de prolonger l’aventure il y a moins d’un an et demi devenant au passage le joueur le mieux payé de l’histoire du club du nord de Londres, Pierre Emerick Aubameyang ne devrait finalement pas s’éterniser chez les Gunners d’Arsenal. Comme le révèle depuis ce mardi la presse spécialisée et notamment le très sérieux Daily Mail, celui qui est actuellement avec les Panthères en vue de la prochaine CAN, aurait été placé sur la liste des transferts par son board.

En effet, en froid avec son entraîneur Mikel Arteta qui l’a déchu du brassard de capitaine et placardisé depuis plusieurs semaines, l’international gabonais a donc finalement obtenu gain de cause, lui qui souhaitait tourner la page. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, de l’Inter Milan, du Milan AC, de Chelsea et plus récemment de Newcastle, l’avant-centre devrait donc fort probablement quitter le Nord de Londres cet hiver.

Si son salaire actuel estimé à 350000 euros par semaine, pourrait freiner plus d’un prétendant, nul doute néanmoins que le palmarès statistique du buteur devrait lui ouvrir quelques portes. Pour l’heure, c’est un Aubameyang victime de la malédiction des gros contrats d’Arsenal comme Mesut Özil avant lui, qui s’avance vers une Coupe d’Afrique qui fera office de vitrine.