Football: Aubameyang passe sa visite médicale au FC Barcelone

C’est une nouvelle page qui s’ouvre dans l’incroyable carrière de l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang Après l’AS Saint-Étienne, le Borussia Dortmund et les Gunners d’Arsenal, le capitaine des Panthères du Gabon devrait s’engager avec les Culés du FC Barcelone dans le cadre d’un transfert gratuit ce lundi comme le rapporte notamment ESPN.

Devenu indésirable à Arsenal où il a notamment été écarté et déchu du brassard de capitaine par son ex-entraîneur Mikel Arteta il y a quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) vient de trouver un prestigieux point de chute. Après plusieurs semaines de négociations, l’ancien buteur du Borussia Dortmund devrait s’engager avec les Culés du FC Barcelone.

Premier choix du nouvel entraîneur Xavi Hernandez qui en avait fait sa priorité pour son attaque, Aubameyang qui a posé ses valises en début d’après-midi à l’aéroport d’El Prat comme l’a relayé le média Jijantes, a donc finalement choisi le club catalan. Lui qui était également pisté par la Juventus de Turin et le club saoudien d’Al Nasr qui était prêt à lui offrir un véritable pont d’or.

Sur le front d’une attaque barcelonaise à la peine en cette première moitié de championnat, le capitaine des Panthères du Gabon qui n’a pu disputer la CAN au Cameroun, devait faire parler sa vitesse pour redorer le blason d’un club en perte de vitesse. Club qui l’a voulu, qui l’a eu et qui devrait rapidement lui faire prolonger son bail qui court pour le moment sur six mois.