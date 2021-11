Football: Aubameyang offre victoire et espoir aux Panthères

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposées aux Chevaliers de la Méditerranée ce vendredi après midi pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du mondial 2022 au Qatar, les Panthères n’ont pas tremblé. Au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, les joueurs de Patrice Neveu se sont en effet imposés, grâce à un but de Pierre Emerick Aubameyang sur un pénalty causé par Mario Lemina.

En dépit d’un contexte pesant marqué notamment par la désertion à la dernière minute de Didier Ibrahim Ngong, les Panthères n’ont pas cédé à la panique. Loin s’en faut. Dans un stade de Franceville qui leur réussit plutôt bien, comme en témoigne la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations obtenue face à la RDC en mars dernier, les poulains de Neveu ont se sont surpassés.

Portées par un milieu de terrain composé de Kanga Guelor, Alex Moucketou et David Sambissa, les Panthères ont offert un spectacle précis. Entre jeu direct, jeu en transition et jeu de possession, Aubameyang et ses coéquipiers ont fait plaisir à leur public. S’ils n’ont trouvé la faille qu’à l’heure de jeu grâce à un but de leur capitaine sur un pénalty causé par Mario Lemina, ils ont livré un match plein.

Se relançant dans un groupe F où ils sont actuellement deuxième, les joueurs de Neveu devront rééditer cet exploit dans quelques jours en Egypte, tout en espérant un faux pas des Pharaons ce soir à Luanda.