Football: Aubameyang, Lemina et Kanga, seuls Gabonais en coupes d’Europe

À l’aube de la reprise des coupes européennes notamment la Ligue des Champions, l’Europa League et la Ligue Europa conférence, il est déplorable de constater que seuls 3 footballeurs gabonais y sont engagés. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Guelor Kanga avec le FC Barcelone, OGC Nice et l’Étoile rouge de Belgrade.

Disputer une coupe d’Europe est assurément le rêve de tout footballeur aspirant à tutoyer les sommets. Au fil du temps, nos compatriotes l’ont bien cerné et parviennent à se démarquer dans ces compétitions. Si pour l’heure, seul Pierre-Emerick Aubameyang, Daniel Cousin et Catalina Aubameyang ont participé de manière active à la Champions League, d’autres se sont illustrés en Ligue Europa.

C’est notamment le cas d’Aaron Appidangoye, André Biyogo Poko, Guelor Kanga Kaku et Mario Lemina. Seulement, cette année sportive s’annonce particulièrement difficile pour les ambassadeurs du Gabon en Europe. Out Aaron Boupendza, Levy Madinda et André Biyogo Poko qui évoluent dorénavant en Asie. Aussi, sans club, Bruno Ecuele Manga devrait tenter de rebondir mais en deuxième division française ou National.

Atout majeur de l’équipe nationale du Gabon, Denis Bouanga a décidé de tenter l’aventure américaine avec Los Angeles Football Club en Major League Soccer (MLS). Ce qui réduit le nombre de participants en coupes d’Europe. Seuls Pierre-Emerick Aubameyang, Guelor Kanga et Mario Lemina joueront respectivement la Ligue des Champions et la Ligue Europa conférence. Une maigre ration qui promet tout de même de belles surprises surtout pour le pensionnaire du FC Barcelone.