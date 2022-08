Football: Aubameyang, Kanga Guelor et Boupendza en lice pour le prix de meilleur joueur de l’étranger

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable initiative d’envergure, les trophées du football gabonais portés par l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et le cabinet K-Consulting, ne vont pas se borner à célébrer les footballeurs évoluant au Gabon. En effet, pour le prix récompensant le meilleur footballeur de nationalité gabonaise mais évoluant à l’étranger, Pierre-Emerick Aubameyang, Guelor Kanga et Aaron Boupendza ont été retenus.

Le Samedi 13 août prochain, le sport roi sera célébré de la plus belle manière lors des Trophées du football gabonais au Yoka Bar Lounge. Conscient de l’importance de l’événement et sa portée, les organisateurs en l’occurrence l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et le cabinet de communication K-Consulting ont décidé de saluer le mérite de ces fils de la nation évoluant à l’étranger.

Ces derniers qui brillent par leur savoir-faire ne manquent pas une occasion pour élever les couleurs du drapeau dans les coins du monde. D’ailleurs, pour cette première édition, les votes préliminaires ont permis de nominer 3 joueurs émérites dont deux passés par le championnat local. Il s’agit de Guelor Kanga et Aaron Boupendza appartenant à L’étoile rouge de Belgrade et Al Shebab.



Le 3eme n’est nul autre que l’ancien capitaine des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang qui fait les beaux jours du FC Barcelone. Le public est invité à faire son choix pour désigner le footballeur qui s’est démarqué du lot durant l’exercice 2021-2022. À ce propos, Freddhy Koula a déclaré « mettez les organes de côté, et dites nous qui, selon vous, a eu la meilleure saison passée en club ». La balle est désormais dans votre camp !