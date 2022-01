Football: Aubameyang et Lemina positifs à la covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après Aaron Boupendza testé positif puis négatif à la Covid-19, ce serait au tour de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Comme indiqué par une source proche de la tanière, les deux internationaux gabonais auraient contracté le virus à Dubaï en marge de leur préparation, conclue ce mardi par un match nul face à la Mauritanie. Une bien mauvaise nouvelle à quelques jours de leur entrée en lice face aux Comores.

Nouveau coup dur pour les Panthères du Gabon. Après Aaron Boupendza testé positif le 3 janvier et finalement testé négatif, ce serait au tour de deux autres piliers de l’équipe à savoir: Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina d’avoir contracté le virus. Selon une source proche de la tanière, l’ancien du Borussia Dortmund et celui de la Juventus auraient été testé positif dès leur arrivée en terre camerounaise et placé à l’isolement suivant le protocole sanitaire. Nous y reviendrons.