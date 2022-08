Football: Aubameyang encore buteur contre City pour sa dernière avec le Barça

Ecouter cet article Ecouter cet article

À l’occasion d’une rencontre caritative Barcelone-Manchester City organisée au Camp Nou pour la lutte contre la maladie ELA, Pierre-Emerick Aubameyang s’est démarqué avec un énième but de tueur de surface sur un centre dévié de Raphinha. Une réalisation ultime si on en croit la presse catalane et les ovations du public envers « Auba » qui clôt de la plus belle manière son chapitre Barça.

C’est un secret de polichinelle, Pierre-Emerick Aubameyang est plus que jamais proche de parapher un bail de 3 ans avec Chelsea FC dirigé par son ancien entraîneur à Dortmund, un certain Thomas Tuchel. Seulement, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon qui a décidé de prendre sa retraite internationale, ne manque pas de se montrer professionnel en se mettant à disposition des Blaugranas.

La preuve, lors de cette rencontre caritative, Barça et Manchester City n’ont pu se départager. D’ailleurs, plus entreprenants, les Citizens ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Alvarez sur une énorme bourde d’Inaki Pena. Mais il en faudra plus pour démotiver les hommes de Xavi Hernandez qui sont revenus grâce à Aubameyang qui a repris d’une volée basse le centre dévié de Raphinha.

Entouré de ses coéquipiers « Auba » a eu du mal à masquer son amertume en dépit d’une célébration comme à son habitude. Dans l foulée, le FC Barcelone va prendre l’avantage par l’entremise de De Jong. Peu de temps après, c’est le jeune Palmer qui a remis les pendules à l’heure en égalisant. Réponse du berger à la bergère, Memphis Depay va redonner l’avantage aux Blaugranas avant que Mahrez arrache le nul dans le temps additionnel. Certainement la dernière d’aubameyang.